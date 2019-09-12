Yatalak kalmamak için hayırseverlerin yardımını bekliyor

Kocaeli'de yaşayan 46 yaşındaki Sebile Adıyaman, bundan tam 11 yıl önce geçirdiği boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Fakat ameliyat parçaları vücuduna uyum sağlamadı. Doktorlar, parçaların değiştirilmesi gerektiğini söyledi ancak risk içerdiği için değiştirilemedi. Sebile Adıyaman bu sürede Kocaeli ve İstanbul'da pek çok doktora gitti. Ağrı tedavileri (fizik tedavi, botoks vb.) gördü. Fakat tedaviler yalnızca zaman zaman ağrılarını hafifletti, iyileşme sağlamadı.

VALİLİKTEN KAMPANYAYA DESTEK

Ameliyat olması için 173 bin TL'yi tamamlaması gereken Sebile Adıyaman, valilik desteğiyle başlatılan yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.

Hastalığı sebebiyle çalışamadığını söyleyen Sebile Adıyaman günlük ihtiyaçlarımı karşılamakta dahi zorlandığını ifade ederek şöyle konuştu; “Şu anda yalnızca bir doktor ameliyatı yapabileceğini ve ameliyat olmadığım takdirde yatalak olacağımı söyledi. Hastane tarafından 200 bin TL ücret talep edildi. Bu rakam Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 173.000 TL ‘ye indirildi ve Kocaeli Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Sizden talebim, tedavim için gerekli ücreti karşılayabilecek yardımı sağlamanızdır.”

Yardım kampanyası hesabı:*

AKBANK -İZMİT E-5 ŞUBESİ

İBAN: TR09 0004 6012 6088 8000 0389 25

* Sebile Adıyaman'ın hesabından toplanan para, valilik onayı ile belirlenen üç kişinin imzası ile çekilebilecektir.