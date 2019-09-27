Yatılı Kuran kursunda istismara uğrayan çocuğun babası: Çocuğuma inanmıyorum

İstanbul Ümraniye'de kapatılan Fıkıh-Der’e bağlı Kuran kursunda yatılı kalan çocukları istismar ettikleri iddiasıyla haklarında “çocuğun cinsel istismarı” ve “eziyet” suçlarından dava açılan ve ilk duruşmada tutuklanan kurs sorumlusu Ömer Işıktekin ve eğitmenler Hacı Serkan Bektaş ile Tarık Bektaş'ın yargılandıkları davanın ikinci duruşması görüldü. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Işıktekin, Hacı Serkan Bektaş ve Tarık Bektaş cezaevinden getirilirken, mağdur çocuklar ile aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

KAPALI GÖRÜLMESİNİ TALEP ETTİLER

Sanık avukatları manevi bütünlükleri ve kişilik haklarının korunması, mağdurların ifşa edilmemesini gerekçe göstererek, duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu. Mahkeme ise oy birliği ile bu talebi reddetti. Çocukların yaşanan olayın ardından ruh sağlıklarının bozulduğunun belirtildiği Adli Tıp raporu da dosyaya ulaştı.

KURSA GİTMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Duruşmada dinlenen mağdur çocuklar H.R.Ö. ile M.E.Ö.'nün babası Ertan Ö., “Birini 2008-2009, diğerini 2013-2014 yıllarında yatılı olarak kursa verdim. İkisi de istekli gidiyordu. H.R.Ö. 1-2 kere kursa gitmek istemediğini söyledi. Ben bu durumu çocuk tepkisi olarak düşündüm” dedi.

‘ÇOCUĞUNUN ARKASINDA MISIN?'

Mahkeme başkanı ise, “H.R.Ö. neden böyle söylüyor. Sen çocuğunun arkasında mısın? Hangi pozisyondasın” diye sordu. Baba Ertan Ö., “Karakolda sanık Ömer'i sorup, ‘yalanını gördünüz mü, oğlunuza cinsel istismarda bulunmuş' dediler. Ben de yalan olduğunu söyledim. Çünkü benim oğlum yalan söylüyor. Liseyi dışarıdan okusun diye İmam Hatip'e yazdırdım. Bir sene sonra sınavlar geldiğinde hiç okula gitmediğini öğrendim. Burada bana yalan söyledi bu da yalandır dedim. Benim ve Ömer Işıktekin üzerinden rant sağlamaya çalışıyorlar. Y.İ.A.'nın babası Engin A. ile benim probleminim yok. Onun kursla ilgili problemleri vardı. Dini görüş ayrılıkları vardı. Olayı büyütmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI: OLAYIN BÜYÜKLÜĞÜ OĞLUNA YAPILANLAR

Mahkeme başkanı “Olayın büyüklüğü senin oğluna yapılanlar. Bu durumun farkında mısın?” diye tepki gösterdi. Baba Ertan Ö. şöyle devam etti: “Kursun ihtiyacı olduğunda sağdan soldan para toplayıp alıyorum. Burada ticaret var efendim. Kurs dışarıdan gelen benim gibi insanların topladığı parayla ayakta duruyordu. Aileler aylık 50'şer lira ödüyorduk.”

‘ÇOCUĞUMA DA DİĞER TARAFA DA İNANMIYORUM'

Çocuğum H.R.Ö.'nün başına gelenleri görmediğini söyleyen baba Ertan Ö., “Oğlumla bu konuyu konuşma fırsatı bulmadım. Oğlum H.R.Ö. dayısında kalıyor. M.E.Ö. de benimle kalmıyor, arkadaşlarında kalıyor. Mahkemeden dolayı akrabalar çok küfür ettiler. O nedenle aile ve akrabalarla görüşmüyor benimle dışarıda görüşüyor. H.R.Ö. bana inanmıyorsun diye tepki gösterdi. Ne çocuğuma ne de diğer tarafa inanmıyorum” dedi.

MAĞDURUN BABASI: ŞİKAYEYÇİYİM YA DA DEĞİLİM DİYEMİYORUM…

Mahkeme başkanı H.R.Ö.'nün olayı çok detaylı anlattığını ve bunların kurgulanamayacak şeyler olduğunu belirterek, “Çocuğunu dinlemelisin, şu an inanamıyorum diyorsun” dedi. Baba Öz, “Şikayetçiyim ya da değilim diyemiyorum. Sizin adaletine bırakıyorum” dedi.

MAĞDURLAR DİNLENDİ

Cinsel istismarın birden fazla olduğunu söyleyen mağdur Y.E.T., “Sanık Ömer canı istediğinde çağırıyordu. Ben de gidiyordum. Genelde hocanın odasında oluyordu. Kahvaltıya çıktığımda hoca ya tek oluyordu ya da yanında diğer sanıklardan biri oluyordu. Masaj için çağırmıştı. Bacaklarına masaj yapıyordum. Cinsel organına masaj yaptırmaya başladı. Sonra Hacı Serkan'ı da çağırdı” dedi.

‘İSTEYEREK Mİ YAPTIN?'

Sanık avukatı ise “niye karşı çıkmadın isteyerek mi yaptın?” diye sordu. Y.E.T.,“Niye isteyeyim. 13-14 yaşındaydım. Kafam basmadı”

‘KENDİ GÜNAHIM VARMIŞ GİBİ KORKUYORUM'

“Ne diyorsa yapmak mecburiyetindeydim” diyen H.R.Ö., “Babam oraya güvendi. Her şeylerini ona verdi. Emin olun o soruyu ben de kendime soruyorum. ‘Babam bana niye inanmıyor' diye. Yalan olsaydı sadece ben değil bütün arkadaşlarım istismara uğradım derdi. Para diyorlar. 17 yaşında bir çocuk bu lekeyi üzerine alır mı? Ev beni boğuyor. Çağırsa da gitmiyorum. Yüzünü görünce bu olayı hatırlıyorum. Olayı en baştan anlattım. ‘İnanıyorum' dedi. Erkeklere meyili var diyor. Beni niye bu kadar erkeğin içinde bıraktı o zaman. Utanıyordum. Kendi günahım varmış gibi korkuyorum” dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Gözyaşları içinde konuşan H.R.Ö.'nün annesi Ayşe Ö. “Eşim evinden çok o adamla beraberdi. Evde bile o adam ne dersen yapılıyordu. Çocuklarım benim yanıma saatle gelirdi. Ne yaptı bu çocuğa bilmiyorum. Çocuğumu mum gibi erittiler. Sonuna kadar da şikayetçiyim” dedi.

BABA TEKRAR SÖZ ALDI: ŞİKAYETÇİYİM

Daha sonra tekrar söz alan Baba Ertan Ö. “Evlatlarımın her ikisinin de arkasındayım. Olayın doğrusu ortaya çıksın diye şikayetçiyim. Bir oğlum olmadı diyor, bir oğlum oldu diyor” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Fıkıh Der isimli yatılı Kuran kursu sorumlusu ve yöneticisi Ömer Işıktekin hakkında 6 çocuğa yönelik “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 134 yıla kadar hapis istemiyle, eğitmenlerden Hacı Serkan Bektaş hakkında 2 çocuğa yönelik “çocuğun cinsel istismarı” ve “eziyet” suçlarından 45 yıla kadar, diğer eğitmen Tarık Bektaş hakkında ise bir çocuğa yönelik “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturma aşamasında tutuksuz bulunan sanıklar, ilk duruşmada tutuklanmıştı.