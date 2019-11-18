Mansur Yavaş, 200 günde yaptıklarını anlattı…

Şeffaf belediyecilik anlayışını tüm birimlerde hayata geçiren, ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayan, tasarruf tedbirlerini birer birer devreye sokan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uygulamaya başladı.

“Halkımıza hesap veriyoruz” sloganıyla yayınlanan 200 Gün Rapor kitapçığında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mali durum raporlarından insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok konu yer aldı.

Kitapçıkta Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idareler başta olmak üzere ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'nün gelir gider rakamları da ayrıntılı olarak yer aldı.

BÜTÇE FAZLA VERDİ

Kitapçık, “Halkımıza hesap veriyoruz” sloganı ile hazırlandı. Kitapçıkta, belediyenin mali durumuna ilişkin paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Kısa vadeli 3 milyar 484 milyon 489 bin 406 TL borç devir alan Başkan Yavaş, tasarruf politikaları sonucunda 200 günde kısa vadeli borçların 305 milyon 821 bin 757 TL'lik kısmını ödedi.

Belediye alacaklarının takip ve tahsilatı hızlandırılarak toplam 37 milyon TL belediye hesaplarına dahil edildi.

Büyükşehir bütçesi, 8 Nisan-25 Ekim tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 387 milyon 821 bin 378 TL fazla verdi.

Kitapçıkta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önsözü de yer aldı. İkinci 100 günlük süreçte de sosyal belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirten Başkan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“İhalelerin sosyal medya üzerinden canlı yayınlanması ile şeffaf belediyeciliğin Türkiye'deki ilk örneği olan uygulamamızı başka il ve ilçeler de hayata geçirmeye başladı. ‘Belediyecilik' ile ‘yolsuzluk' kelimelerinin yan yana gelmemesine öncülük edeceğiz. Belli aralıklarla yayınlayacağımız raporlarla halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz.”