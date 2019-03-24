Yavaş: Hepsinin hesabını soracağız

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Altındağ’da düzenlenen mitingde konuştu. Altındağ'ın mevcut iktidara oy verdiğini, ancak verdiği oyun karşılığını hizmet olarak alamadığını ifade eden Yavaş, “Neden, nasıl olsa çantada keklik gözüyle bakıyorlar, hizmet etsek de etmesek de oy veriyorlar diye bakıyorlar. Ama inşallah bu seçim bu tersine dönecek. Altındağ'ın kaderini hep birlikte değiştireceğiz inşallah” diye konuştu.

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“ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZİN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

Yavaş, Özhaseki'nin Altındağ'ı anca haritadan gördüğünü söyleyerek, şunları söyledi:

“O Ankara'yı haritada gördü, Çevre Bakanı olarak geldi buraya ve gelir gelmez, ‘Türkiye'de imar hırsızı görmek istiyorsanız, Ankara ve İstanbul belediyesine bakın' diyen kendisi. Yani kendisinden önceki dönemi imar hırsızlığıyla suçladı. Ama hiçbir işlem yapmadı çünkü kendi partilerinden olursa her şey mübah. Kendisi hukuk mezunu, ben de hukuk mezunuyum. Hukukta evrensel bir kural vardır, derler ki, ‘Bir tane suçsuz yanlışlıkla hapse atılacağına veya karakola çekileceğine bırakın bin tane suçlu sokakta gezsin' derler. Bir masumun masumiyeti çok daha önemlidir derler. Ama bu herhalde hukukta okumamış. Benimle ilgili tek bir soruşturma olmadığı halde şimdiden beni mahkum ilan ettiler, arkamdan konuşup duruyorlar. Peki anayasaya göre de masumiyet karinesi vardır, dinen de siz bilmez misiniz iftira atmanın hükmünü? Anayasa diyoruz, uymuyorsunuz, hukukun evrensel ilkeleri diyoruz, uymuyorsunuz. Dinde iftira atmak çok günah diyoruz, uymuyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz, biz size ne diyeceğiz? Yapabileceğimiz tek şey şu anda hukuka sığınmak, hukukta hakkımızı arayarak sizleri tazminat cezalarına çarptırmak, bir de hem Allah'a havale etmek hem de Ankaralı hemşehrilerimizin vicdanına havale etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.”

“HEPSİNİN HESABINI SORACAĞIZ”

Vatandaşların işçi çıkarmayla korkutulduğuna dikkat çeken Yavaş, “Bizim oradan kimi çıkaracağımız belli. Orda bazı genel müdürler var. EGO Genel Müdürü'nü, ASKİ Genel Müdürü'nü, Belediye Genel Sekreteri'ni, Halk Ekmek Genel Müdürü'nü, ANFA Genel Müdürü'nü. Orada ailesinin geçimi için kanını, terini akıtan insanları parti mitingine götürenleri, maçlara götürenleri, işi gücü bırakıp, Ankaralıya hizmet etmesi gerekirken internetin başında bizlere hakaret etme emri verenleri hepsinin hesabını tek tek soracağız sizin adınıza” ifadelerini kullandı.

“CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ”

Belediye başkanı olmak için rakiplerden bir oy fazla almanın yeterli olacağını söyleyen Yavaş, “Ancak bunların bu yaptıkları çirkin politikalara, iftiralara karşı hepimiz sandığa bir fazla çıkıp bir fazla oy gelmesi için çalışacağız. İnşallah fakrı açabildiğimiz kadar bunları sandığa gömdüğümüz kadar cevaplarını bu şekilde vermiş olacağız” dedi.