Yavaş konuşurken ATO Başkanı salondan ayrıldı!

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran tarafından kapıda karşılanan Yavaş, konferans salonunda ATO üyelerine seslendi.

Ankara ticaretini canlandırmak için ATO’nun da ortak olduğu fuar alanı projesini bitireceğini vurgulayan Yavaş, “Fuar alanını bitirdiğimiz zaman istihdam sağlanacak. Çubuk, Pursaklar ve Akyurt’ta onlarca otel inşa edilecektir. Fuar alanında da insanlar ürettikleri malları pazarlayacak, satacak. Orada ürünler satıldıkça daha çok istihdam imkanı doğacak” diye konuştu.

ÖZHASEKİ’YE YÜKLENDİ ATO BAŞKANI SALONU TERK ETTİ

Yavaş, kendisinden birkaç saat önce AKP’li Mehmet Özhaseki’nin ATO’yu ziyaret ettiğini hatırlattı. “Yine beni suçlamış” diyen Yavaş’a bazı ATO’luların “Başkanım bunlara takılma” diye seslendiği görüldü. Bu sırada ise ATO Başkanı Gürsel Baran’ın salonu terk etmesi dikkati çekti.

ÖZHASEKİ BİRKAÇ SAAT ÖNCE GELİP YAVAŞ’A YÜKLENMİŞTİ

Yavaş’tan önce Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki de ATO ev sahipliğindeki Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı’na katıldı.

“YURT DIŞINDA BÖYLE BİR ADAM SOKAĞA ÇIKAMAZ”

Toplantıda konuşan Özhaseki rakibi Mansur Yavaş’a yüklendi. Özhaseki, “Bu sahte senedi sen mi düzenledin? 3 kere kriminolojiye gitmiş. Cevap vermiyor. ‘Kolundan mı çıkardı, koynundan mı çıkardı?’ diyor, geçen bir televizyonda. Güler misiniz, ağlar mısınız? ‘600 bin dolarlık ne maharetin var?’ diyorlar, söylemiyor. Vekaletin var mı? Yok. Sözleşme niye yapmadın? ‘Vergi doğardı’ diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 1,5 sene boyunca da mafya ağzıyla sıkıştırıyor adamı. ‘Seni yakarım, diplomanı iptal ettiririm, süründürürüm, Ankara’yı dar ederim, düğününü basarım; parayı ver susayım, hiçbir şey yapmayayım sana’ diyor, ayıptır ya. Emin olun, yurt dışında böyle bir adam aday değil vallahi sokağa çıkamaz. Beni suçladığı için söylüyorum bunları. Söylemeseydi, adımı anmasaydı bir cümle bile etmezdim. ‘Bana ne ya ne yaparsa yapsın, Allah’ından bulsun’ derdim” diye konuştu.