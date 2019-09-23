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Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'de bir ilke imza atarak belediyedeki makam araçlarını, hangi plakayla kimin kullandığını internetten yayınlayacaklarını söyledi.

09:41 -
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Mansur Yavaş Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Yavaş Ankara’da ilk yüz gün içinde 136 milyon TL bütçe fazlası verdiklerini belirterek araç sayısının 1600’lü rakamlardan 700’lü rakamlara düşürüldüğünü açıkladı. Yavaş ayrıca “Türkiye’de ilk defa bir şey yapacağız, makam araçlarını hangi plakaya kimin kullandığını internetten yayınlayacağız, görsün insanlar” dedi. Yavaş sözlerini “Kimin kullandığını görsünler, şikayet edeceklerse etsinler, bizim halktan korkacak bir şeyimiz yok” diye tamamladı.

Son güncelleme: 09:46 23.09.2019
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