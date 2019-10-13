Yavaş paylaştı, İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Duygulandıran video

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü nedeniyle paylaştığı videoya ilgili Yavaş şu ifadeleri kullandı;

“Bağımsızlığımızın sembolü, Milli Mücadelemizin karargahı, Atatürk’ün yadigarı kadim kentimiz Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü gururla kutluyorum. Güzel ülkemizin kalbi Ankara’da varlığımız, birliğimiz güçlü ve sonsuz olsun.”

İMAMOĞLU DA YORUM YAPTI

Kısa sürede on binlerce beğeni alan videoya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da kayıtsız kalmadı. videoyla ilgili bir mesaj paylaşan İmamoğlu, “Ankara Cumhuriyet'in başkentidir. #AnkaranınBaşkentOluşu bir ulusun binbir zorlukla kuruluşunun sembolüdür” ifadelerini kullandı.