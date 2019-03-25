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Yavaş’tan AKP’nin plaj projesine: Artık bıktık!

Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş, Halk TV'de Seçim Özel programına konuk oldu. Yavaş, AKP'nin Ankara için açıkladığı plaj projesi için, "Artık çılgın projelerden bıktık" dedi.

21:09 -
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Yavaş’tan AKP’nin plaj projesine: Artık bıktık!

Yavaş, AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin konuşmasının Melih Gökçek’i bile geride bıraktığını belirtti.

Hükümet üyelerinin kendisi için kullandığı suçlamaları mahkemeye taşıyacağını belirten Yavaş, Melih Gökçek’in ‘belediyeden 20 bin kişi çıkarılacak’ şeklindeki iddialarının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Yavaş, duvar yazıları ve sahte afişler için ise vatandaşa uyarılarda bulundu. İlerleyen günlerde yaşanabilecek provokasyonlar konusunda Ankara Belediyesi’nde bir ekip kurulduğunu öne süren Yavaş, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Mehmet Özhaseki’nin Kayseri Belediye Başkanlığı sırasındaki Şehr-i Derya projesinin AKP’nin Ankara için ilan edilen Ankara plajı projesine benzediğini belirten Yavaş, “Artık çılgın projelerden bıktık” dedi.

Yavaş, Ankara’daki imar planlarının keyfiyetine ilişkin olaraksa, “Özhaseki çok yakın bir tanıdığı için imar planı yapmak istiyor. Ankara Belediyesi karşı çıkıyor. Daha sonra Ankara Belediyesi ‘Kişisel menfaat için imar planı yapılmasını yanlış buluyoruz’ diyor. Özhaseki de buna ‘İmar hırsızı arıyorsanız İstanbul ve Ankara’ya bakın’ diye açıklama yapıyor” örneğini verdi ve tepkisini dile getirdi.

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Son güncelleme: android-time 21:23 25.03.2019
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