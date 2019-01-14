Yavaş’tan Ankaralılara indirim müjdesi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, tüm abonelerin su ücretlerinde 21 Ocak'tan itibaren yüzde 30 indirim yapılması kararı aldı. Suda yapılan indirimi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sosyal medyadan duyurdu. Yavaş, "Biz eleştirdikten sonra bugün suda %30 indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı olağan toplantısında, tüm konut ve iş yeri su abonelerinin faturalarında yüzde 30’luk indirim sağlayacak teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 21 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek. İLGİLİ HABER Mansur Yavaş CHP ve İYİ Partili gençlerle bir araya geldi Suda yapılan indirimi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medyadan, “Seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti” diyerek duyurdu. Yavaş, “Müjde Ankara. Henüz seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti. Biz eleştirdikten sonra bugün suda %30 indirim yapıldı” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile bir araya geldi

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