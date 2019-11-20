Yavaş’tan Gökçek’e gönderme: İhmal etmişler

Yavaş'ın konuşmasının satır başları şöyle:

“ESKİ YÖNETİM, TOPLU TAŞIMAYI İHMAL ETMİŞ”

Geçmiş yönetimleri eleştirmek gibi bir huyumuz yok ama, Ankara'da toplu taşıma ihmal edilmiş. Belediye başkanının görevi, musluktan temiz su akmasını sağlamak, yeşil alanlar oluşturmak, ucuza insan taşımak en hayati görevlerimiz arasında Ankara'da bunlar ihmal edilmiş.

“ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPIYORUZ”

EGO'ya bağlı 2037 otobüsümüz var, ilçeler dahil edilince. Ankara'nın nüfusu 6 milyona yaklaşıyor. Zor şartlarda görev yapıyoruz. Ankara'nın göbeğinden geçen banliyö treni var bu treni günlük 51 bin 600 kişi kullanıyor. Bu hizmetten en az 300-400 bin kişinin yararlanması lazım.