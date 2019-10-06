Yavaş’tan öğrencilere bir müjde daha!

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Metro İstasyonu çıkışından kampüs içine kadar 5 solo EGO otobüsüyle ücretsiz taşınacak.

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Hazırlıklarını tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü, ilk etapta 5 solo otobüsün metro çıkışından kampüs içine kadar ücretsiz servis yapması yönünde karar aldı. Solo servisler, haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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SOSYAL MEDYA’DAN DUYURDU

Öğrencileri sevindirecek haber Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabında duyuruldu. Mesajda, “Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın talimatı ile Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren (yarın) 5 solo otobüs, Beytepe metro istasyonundan üniversiteye ücretsiz hizmet vermeye başlıyor” ifadelerine yer verildi.