Yavuz Erkut kimdir? İBB genel sekreteri Yavuz Erkut nereli?

Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından çalışma ekibini de oluşturmaya başladı. Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut'u İBB genel sekreterliğine olarak atadı. Peki Yavuz Erkut kimdir?
YAVUZ ERKUT KİMDİR?
Yavuz Erkut Giresun'da 1955 yılında dünyaya geldi.
Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.
Yavuz Erkut, 1979'da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ'ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO'luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR'ın Türkiye Başkanlığı'na da üstlenmişti.