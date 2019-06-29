Yavuz Erkut kimdir? Yavuz Erkut nereli?

İlk atamalarını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut’u başkan danışmanı olarak atadı. Daha önce İmamoğlu’nun eski TÜPRAŞ Genel Müdürü olan Yavuz Erkut’u İBB Genel Sekreteri olarak atayacağı iddiası gündeme gelmişti. Peki Yavuz Erkut kimdir?

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Yavuz Erkut Giresun’da 1955 yılında dünyaya geldi.

Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Yavuz Erkut, 1979’da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ’ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2000’de katıldığı Opet Petrolcülük’te son olarak Genel Müdür olarak görev yapıyordu.