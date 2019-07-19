Yayaların üzerine sürdü, suçlamaları kabul etmedi

İstanbul Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde kız arkadaşını darp etmesine tepki gösteren vatandaşların üzerine lüks aracını sürerek 9 kişinin yaralanmasına sebep olan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi ve hakim, savcı çocuğu Görkem Sertaç Göçmen hakkında “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celsesinde tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ve müştekiler katıldı. Olay anında alışveriş merkezinin önünde anketörlük yapan müşteki Zişan Mert D., “O gün arabanın içerisinde bir kadına şiddet uygulandığını gördüm. Aracın camları açıktı, sesler dışarıya kadar geliyordu. Arabanın içerisindeki kadın ‘yardım edin' şeklinde bağırıyordu. Ben de uyarmak amacı ile aracın yanına doğru gittim. Sanık Göçmen, araçtan inip bana yumruk attı. Yumruk ile vurduktan sonra kafama ve omzuma birkaç kez vurdu. Daha sonra olay yerinde bulunan şahıslar bana yardım için geldiler. Sanık Görkem Sertaç Göçmen, aracına bindi ve içeride yardım isteyen bayanda vardı. Ters yöne doğru aracı çevirerek gitmeye çalıştı. Kaldırımın üzerinden aracı sürmeye başladı” diye konuştu.

“ELİNDE PENSE İLE GERİ DÖNDÜ“

Sanık Görkem Sertaç Göçmen'in kalabalığa rağmen insanların üzerine doğru aracını sürdüğünü anlatan Zişan Mert D., “Sanık insanların arabasıyla ezerek yaralanmalarına neden oldu. Ardından arkadaşlarıyla birlikte yeniden geldiler. Elinde pense vardı. Bana doğru gelip üçü birden vurdular. Sanık elindeki pense ile kafama vurdu. Daha sonra kalabalıktaki şahıslar gelip müdahale edip beni kurtardılar, zaten polislerde gelmişti. Ben hastaneye gittim, kafama dikiş atıldı” dedi.

Zişan Mert D.'nin beyanları üzerine söz alan sanık Göçmen, suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay sonrası benim arabam da arama yapıldı, herhangi bir cisim bulunmadı” diye konuştu.

Sanık Göçmen'nin yaraladığı bir diğer müşteki Muhammet Ali Yalçın ise kaldırımda insanların olmasına rağmen kaldırıma arabayla girerek, insanların üzerine sanığın aracını sürdüğünü ve bu sırada kendisinin de yaralandığını ifade etti. Yalçın “Arabanın içerisindeki kız arkadaşı ‘yapma, dur' şeklinde bağırdığını duydum. Arabasıyla olay yerinden ayrıldıktan 15 dakika sonra geri geldi. Bu sefer içinde sanıkla 2 arkadaşı vardı. Elinde cisimle vurma anını görmedim ancak polisler gelince sanık arabaya binip kendisini kitledi. Arkadaşları ise ellerindeki çanta ile uzaklaştılar.” dedi.

ŞİKAYETDEN VAZGEÇTİLER

Olay günü yaralanan Cebrail Şık da sanığın iki arabanın arasında kendisini sıkıştırdığını ve uzun süre kalçasında oluşan kırıklar yüzünde tedavi gördüğünü belirterek şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Arabası zarar gören müşteki Ahmet Seven ve ayağı ezilen Canberk A. da şikayetinden vazgeçti.

“OLAY KALABALIĞIN LÜZUMSUZ YERE BENİM ÜZERİME TOPLAMASINDAN KAYNAKLANDI“

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Görkem Sertaç Göçmen, “Zişan benden yaşça küçüktür, kendisi ile böyle bir tartışmaya girmiş olmamdan dolayı pişmanım ve üzgünüm. Biz Zişan ile tartıştığımızda kız arkadaşım arabada yalnızdı, istese arabadan inip gidebilirdi. Olay Zişan'ın kalabalığı lüzumsuz yere benim üzerime toplamasından kaynaklanmıştır. 10 aydır tutukluyum, yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Göçmen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İLK SUÇU DEĞİL

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Hastanesi acil servisine tedavi olmak için gittiğinde hemşire Leyla K.'ya ‘canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi … sokarım' dediği için hakkında “ Kamu görevlisine hakaret“ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Göçmen'in 6 Eylül 2017 tarihinde ise Ataköy'de hakim savcı lojmanlarındaki bir kafenin işletmecisi Ali Arif Özet ve garsonları ile tartışmış ‘siz görürsünüz' diyerek evine giderek, evinde bulunan pompalı tüfek ile ateş etmişti. Bir müşterinin yaralanmasına sebep olan Göçmen bu suçtan 2 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.