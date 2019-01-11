Yayın yasağı kararını veren o hakim de ihraç edildi!

HSK Genel Kurulu dün 17 hakim ve savcıyı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle görevden ihraç etmişti. O isimler arasında Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sırasında meydana gelen kaza ile ilgili yayın yasağı getiren Gebze Hakimi Lokman Kanbur’un da olduğu ortaya çıktı.

Hakim ve Savcılar Genel Kurulu (HSK) dün 17 hakim ve savcıyı FETÖ ile irtibatı nedeniyle görevden ihraç etmişti. O isimler arasında, Kuzey Marmara otoyolu çalışmaları kapsamında meydana gelen ve 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili yayın yasağının altında imzası bulunan Gebze Hakimi Lokman Kanbur'un da olduğu ortaya çıktı.

Kaza geçtiğimiz Kasım ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşancıl bölgesinde meydana gelmiş, viyadükte meydana gelen kaza nedeniyle 3 işçi hayatını kaybetmiş, kısa bir süre sonra ise olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirilmişti.

‘Toplum sağlığı ve ahlakının zedelenebileceği' gerekçesiyle alınan karar büyük tepkilere neden olmuştu.

Verilen kararda ise şu ifadeler yer almıştı: “İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan Viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu iş kazası meydana gelen iş kazası ile ilgili Gebze 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan 28.11.2018 tarih ve 2018/3514 D.iş sayılı kararında; Kuzey Anadolu Otoyolu inşaatı Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi kısmında yer alan Osmangazi Köprüsü bağlantı yolundaki Viyadük inşaatı çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında göçük altında bulunan yaralıların çıkarılmaları çalışmaları devam etmekte olduğundan, toplum sağlığının ve ahlakının zedelenmemesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların sekteye uğramaması için, kamunun menfaati olduğundan olayla ilgili olarak yazılı ve internet üzerinden yapılacak yayınların 5187 sayılı Basın Kanununun 3/2 Maddesi gereğince yayın yasağı kararı verilmiştir.”