Yaz tatili adım adım geliyor… Okullar ne zaman kapanacak? İşte tatil tarihi!

Okulların tatil olacağı tarih yaklaşıyor. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı devam ederken öğrenci, öğretmen ve veliler de bir yandan “Yaz tatili ne zaman başlayacak?”, “Okullar ne zaman kapanacak” sorularının cevabını aramaya başladı. MEB, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını açıkladı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

E-OKUL İLE KARNE NOTLARI GÖRÜNTÜLEME

Öğretmen ve öğrencilerin her türü okul bilgilerini öğrendiği e-okul.meb.gov.tr sistemi ile son günlerde karne notları görüntüleniyor.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan ‘Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.