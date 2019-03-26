Yaz tatili geliyor! Okullar ne zaman kapanacak? İşte beklenen karne tarihi…

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı devam ederken öğrenci, öğretmen ve veliler de bir yandan “Yaz tatili ne zaman başlayacak?”, “Okullar ne zaman kapanacak” sorularının cevabını aramaya başladı. Yaz tatili yaklaşırken okulların kapanacağı tarih haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google'dan şimdiden araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Eğitim Öğretim takvimini açıklamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

BAYRAMA DENK GELECEK Mİ?

Ramazan 2019 6 Mayıs tarihinde başlayacak ve 3 Haziran tarihinde sona erecek. 4 – 5 – 6 Haziran ise bayram olarak kutlanacak. Yani yaz tatili ve Ramazan Bayramı tatili bu yıl aynı döneme denk gelmeyecek.

E-OKUL İLE KARNE NOTLARI GÖRÜNTÜLEME

Öğretmen ve öğrencilerin her türü okul bilgilerini öğrendiği e-okul.meb.gov.tr sistemi ile son günlerde karne notları görüntüleniyor.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan ‘Veli Bilgilendirme Sistemi’ üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.