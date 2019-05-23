Yaz tatili geliyor… Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB çalışma takvimi…

Öğrenciler son yazılı ve sözlü sınavlar için hazırlıklarını yaparken merak ediyor: Bu sene okullar ne zaman kapanacak? Bütün yılın yorgunluğunu atmak ve gelecek sene çocuklarının daha verimli çalışması için tatili iyi değerlendirmek isteyen veliler programlarını yapmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini aylar öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Okulların kapanmasına çok kısa süre kaldı.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.