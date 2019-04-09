Yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB okulların kapanacağı tarihi açıkladı

Okulların kapanacağı tarih öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı devam ederken öğrenci, öğretmen ve veliler de bir yandan “Yaz tatili ne zaman başlayacak?”, “Okullar ne zaman kapanacak” sorularının cevabını aramaya başladı. MEB, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını açıkladı. İşte okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google'dan şimdiden araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Eğitim Öğretim takvimini açıklamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.