Yedi yüz lira borç için arkadaşını öldüren sanığa ilk duruşmada müebbet hapis

İzmit tarihi Pertev Paşa Cami bahçesine 23 Ocak tarihinde meydana gelen olayda Selahattin El (47) adlı şahıs, 700 TL'lik alacağı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) silahla öldürdü. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Selahattin El hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına karar açıklandı. Borç verdiği arkadaşının başka bir borç için kendisini tehdit ederek küfürler savurduğu için öldürdüğünü itiraf eden sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Borç verdiği arkadaşı kendisini tehdit etmiş

Davaya tutuklu sanık Sabahattin El, avukatlar ve öldürülen Birol Kırşan'ın yakınları da yer aldı. Kırşan'a farklı tarihlerde çok kez borç para verdiğini ve sonuncusunda ise kendisini tehdit ederek borç almak istediğini söyleyen Sabahattin El, “Birol Kırşan benim mahalleden arkadaşım olur, çocukluğumdan beri tanırım. Ben öncesinde evimi sattığım için emlakçıdan alacağım vardı. Bunun için emlakçıma gittim, emlakçıdan 1000 TL para istedim. O an vermedi, sonrasında 500 TL verdi. Ben emlakçıya Birol Kırşan ile birlikte gitmiştim. 500 TL'yi emlakçı verince Birol da yanımdaydı. Emlakçıdan çıktıktan sonra benden tekrar 200 TL daha para istedi. Borcum olduğunu söyleyerek veremeyeceğimi belirttim. ‘Vereceksin, vermezsen mermi atarım sana' diye tehdit etti” dedi.

Küfür edince silahına sarılıp arkadaşını öldürmüş

Tehdit sonrasında öldürdüğü arkadaşına 200 TL daha verdiğini ancak tehditlerin devam ettiğini ifade eden El, “Ben bu durumdan rahatsız olduğum için telefonlarımı kapattım, ayrıca Antalya'ya gitmeye de karar verdim. 3 gün sonra tekrar çalıştığım konağa geldi, kapıya dikilerek ‘Bana para vereceksin, vermezsen sana mermi atarım' diyerek belindeki silahı gösterdi. Ben de arkamı dönüp yanından gittim. 3-4 gün sonra tekrar beni telefonla arayarak konuşmak için çağırdı. Konuşmak için parka gittik. ‘Senden 700 TL aldım 300 TL daha vereceksin' diye söyledi. Ben de param yok dememe rağmen ‘Vereceksin, yoksa kafana mermi atacağım' diye söyledi. Ben de bunun üzerine çantamı aldım, gidiyordum, arkamdan bana ‘Seni öldüreceğim o. çocuğu' diye söyledi. Ben de o anda kendimi kaybettim ve üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak kendisine doğru ateş ettim. Şuurumu kaybettiğim için aramızdaki mesafeyi tam olarak bilemiyorum. Hatırladığım kendimi asayişte bulmamdır. Keşke olmasaydı, pişmanlığım vardır” diye konuştu.

“Bir şey söylemeden eşimin üzerine mermiyi boşalttı”

Olay anını anlatan Birol Kırşan'ın nikahsız olarak birlikte yaşadığı Emel A. ise, “Sanık bir gün kahvaltı ederken eşimi aradı, eşimi Belsa Plaza'nın oraya çağırdı. Ben de eşim ile birlikte gittim. Yeni Cuma'daki banklarda oturduk. Burada konuştular. Eşim sanığa ‘Bu paraları senden borç olarak almadım, yardım olarak aldım' diye söyledi. Sanık da ‘Niye paramı vermiyorsun' diye söyledi. Birol parayı ödeyeceğini söylemesine rağmen, sanık başkaca bir şey söylemeden tabancayı çıkartarak eşime doğru ateş etti. Ben 2-3 el ateş duydum. Bir şey söylemeden eşimin üzerine mermiyi boşalttı. Olay sebebiyle sanıktan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

İlk duruşmada müebbet hapis cezası

Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanık Sabahattin El'e kasten adam öldürme suçundan sanığın müebbet hapis, ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesi ile de 2 yıl 6 ay hapis ve bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.