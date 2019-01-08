Yengesine cinsel saldırıda bulunan kişinin cezası belli oldu

Adana'da eşi cezaevinde olan yengesine tecavüzde bulunduğu iddia edilen Sezer B. 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana’da üç çocuk annesi D.B, geçen nisan ayında cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi Sezer B’nin, zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu. Polisteki ifadesinde yengesine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf edip tutuklanan Sezer B. hakkında yargılandığı Adana 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar verildi. Karar duruşmasına, sanık Sezer B. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Son savunmasını yapan Sezer B., suçlamayı kabul etmediğini tekrarlayarak, “Biz aynı avluda oturuyoruz. Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

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‘DÖVÜP ZORLA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU'

Daha önceki duruşmaya katılan D.B., ise, sanık kayınbiraderinden şikayetçi oldu.Olay gecesi kayınbiraderinin kapılarını çaldığını belirten D.B., “Kapıyı kendisine açmadım. Pencereden baktım. ‘Sezer ağabey ne istiyorsun?' dedim. ‘Seninle bir şey konuşacağım' dedi. ‘Ne konuşacaksın ‘ diye cevap verince ‘Aç kapıyı söyleyeyim' dedi. Kapıyı açtım içeriye girer girmez anahtarı alıp kapıyı kilitledi. Anahtarı istedim vermedi, ‘Sezer abi ne oldu?' deyince ‘Sen ağabeyimin yatağını göster, orada yatacağım' dedi. Anahtarı verip yatmasını söyledim. Yüzüme vurdu, saçımdan çekip döverek zorla bana cinsel istismarda bulundu. Ben ‘niye yaptın?' diye ağladım. Sanık da ‘İkimizin arasında kalsın' dedikten sonra o da ağladı. Sonra amcasını arayıp durumu anlattım” dedi.

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3 SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Sezer B.'yi ‘Nitelikli cinsel saldırıdan' 21 yıl, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan' 4 yıl 6 ay, ‘Konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 1 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.