Yengesini öldüren Suriyeli’ye ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Bahçelievler’de yengesi Lina Halid’i fön makinesinin kablosuyla boğup öldürdükten sonra evi ateşe veren Suriyeli Eymen Omar’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanığı, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “Yağma” suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Omar’a, öldürdüğü yengesine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Bahçelievler’de 10 Ekim 2017'de Eymen Omar, aynı evde yaşadığı kardeşinin eşi Lina Halid'i fön makinesinin kablosuyla boğduktan sonra kolye ve yüzüğünü alıp, cesedini yaktı. İddiaya göre, Emel Fersi de olayda eşi Eymen Omar'a yardım etti. Tutuklanan Omar için “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Yağma” suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Emel Fersi hakkında ise “Suça yardım etme” suçundan 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

BAKANLIK AVUKATI: İNDİRİM UYGULANMASIN

Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Eymen Omar de katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit, Adli Tıp raporuna göre mağdur Lina Halid'in cinsel istismara uğradığının açık olduğunun altını çizerek, “Lina Halid, önce cinsel saldırı sonra şiddet görmüş ve daha ardından kabloyla boğduktan sonra yakılarak öldürmüştür. İnsanlık dışı bir suçtur. İndirim uygulanmasın” dedi. Eymen Omar'ın avukatı Omar için lehte olan hükümlerin uygulanmasını talep ederken, son sözü sorulan sanık Omar, “Adalet sizindir efendim” dedi.

CİNSEL SALDIRIDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sanık Eymen Omar hakkında ise yengesi Lina Halid'i canavarca hisle eziyet çektirerek ve yakmak suretiyle öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Omar'a ayrıca “Yağma” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Omar'a hiçbir ceza indirimi uygulamadı.

CİNSEL SALDIRIDAN SUÇ DUYURUSU

Adli Tıp raporunu dikkate alan mahkeme, Omar'a, öldürdüğü yengesine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, Eymen Omar'ın eşi Emel Fersi'nin suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.