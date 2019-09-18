Yeni akademik yıl Külliye’de açılıyor

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur. Göreve geldiğimiz günden beri eğitim alanında en iyi imkanları sağlamanın gayreti içinde olduk. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biri de eğitim öğretim. Eğitimde katsayı adaletsizliğini bitirdik.

Tüm okullarımızdaki toplam sayısı 3 bini bile bulmayan spor salonu sayısını 10 bine yaklaştırdık. Bir dönem evlatları kıyafetlerinden dolayı okullara alınmayan Türkiye'den bugünkü eğitim öğretim odaklı yapıya geldik.