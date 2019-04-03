Yeni askerlik sistemi: Bedelli askerlik nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Seçimler geçti ve yeni askerlik sistemine dair merak edilen detaylar bir adım daha öne geldi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve gündemin önemli başlıklarından birisi olan yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik hakkında geçtiğimiz haftalarda açıklamalar yapıldı. Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu. İşte ayrıntıları ile Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ın açıkladığı yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek. MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ŞEMASI

Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek. Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaca göre. Ama buralardaki kadrolar doldu; isterlerse bu gençler yedek astsubay olabilecekler. Lisans üzeri, MYO bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Buraya gelen uzman erbaş ve er olduktan sonra, gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız da subay olabilecek. Sistem kendi içinde dönebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI UCUZ MU?

Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Ücrete memur katsayısında yaşanan enflasyon artışı kadar altı ayda bir zam yapılacak.

Bedelli askerliğin 30 bin TL olduğu yıl yıllık enflasyon yüzde 10.45'ti. Son yıllarda çıkan bedelli ücretlerine şöyle bir göz atalım…

Yani 2011 yılında bedelli askerlik ücreti kalıcı olsaydı, 2012 yılında enflasyon güncellemesine göre rakam 33 bin TL olacaktı. Söz konusu yılda bu ücreti ödeyenler yeni bedelli ücretlerine biraz tepkili. Tabloya bakıldığında ücret olarak en şanslı olanlar 2018 genel seçimleri öncesinde bedelliyi bekleyenler oldu.Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 euro olarak belirlendi.