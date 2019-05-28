Yeni askerlik sistemi detayları… Bakan’dan yeni açıklama: Bedelli askerlik ne kadar olacak?

Yeni askerlik sistemiyle askerliğe dair birçok konu sil baştan değişiyor. Askere gidecek vatandaşlar da bedelli askerlik ve yeni askerlik sitemine dair ayrıntıları araştırıyor. Bedelli askerlik ücreti konusunda Bakan Hulusi Akar’ın yaptığı son açıklamalar dikkat çekiyor…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAKKINDA BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Bedelli askerlik ücretinin 30 bin lira civarında olacağı söylemlerine ilişkin Akar, “Üniversitelerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye bir takım örneklemeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması hem gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde en optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Devamlı tartışma konusu olmasın diye yapılan çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade olarak söylemek gerekirse bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu artık bir tartışma olmayacak, asteğmen maaşı artıkça bu da artacak” dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ DETAYLARI…

Kanun teklifinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek, askerlik hizmet süresinin er ve erbaşlarda altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Erbaş ve erlerin istekli olanların, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç miktarı ve tahsis oranını Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılır.

Yedek subay adayları dört yıllık veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışı eğitim kurumu mezunu olanlardan seçilecek.

Yedek astsubay adayları iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezun olan adaylardan seçilecek.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek.

Bedelli askerlik süresi bir ay olacak.

Öğretmenler temel eğitimlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek.

Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlar askerlik hizmetini yapmamış olanların askerlik işlemleri ertelenecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarının askerlik hizmetleri ertelenecek.

Tabiplerin askerlik hizmetine ilişkin eğitimlerinden sonra Sağlık Bakanlığı emrine verilecek.

Yükümlülerin lise ve dengi okullarda öğrenim görenler için 22, dört yıllık fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul öğrenim görenler için 28 yaşına kadar askerlik hizmeti ertelenecek.

Yurtdışında üç yıl çalışanlar dövizle askerlikten yararlanabilecek.