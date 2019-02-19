Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Kalıcı bedelli askerlik gelecek mi? Askerlik kısalacak mı?

Askerliğini henüz yapmamış olanlar yeni askerlik sistemi detaylarını araştırmayı sürdürürken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Erdoğan, lise mezunlarının 6+6 aylık askerlik yapacağını, 12 aylık yedek subaylık uygulamasının devam edeceğini ve bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı. İşte merak edilen yeni askerlik sistemi hakkında cevap aranan sorular hakkında gelen açıklamalar…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE BEDELLİ ASKERLİK KALICI HALE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler” bilgisini paylaştı.

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, “Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor” dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE 12 AYLIK YEDEK ASTSUBAYLIK UYGULAMASI

“Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinde aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var.”

“Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.”

LİSE VE ALTIN MEZUNLAR İÇİN 6+6 ASKERLİK SİSTEMİ

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, “Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar” dedi.

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, “Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz” açıklamasında bulundu.