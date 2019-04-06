Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Askerlik sistemi ile ilgili açıklamaların ardından bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirileceği yeni askerlik sistemi geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Seçimin ardından yeniden çalışmaya başlayacak olan meclisin ana gündem maddesi olacak olan yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek vatadanşlar tarafından araştırılıyor. İşte yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik hakkında merak edilenler…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

31 Mart yerel seçimlerini geride bırakan TBMM 9 Nisan Salı günü mesaiye başlayacak ve ilk gündem maddesi yeni askerlik sistemi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı, ‘tek tip askerlik’ olarak da bilinen yeni sistem ile ilgili düzenlemenin de Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulması beklenen yasa teklifi ile bedelli askerliğin süreli hale gelmesi planlanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI UCUZ MU?

Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Ücrete memur katsayısında yaşanan enflasyon artışı kadar altı ayda bir zam yapılacak.

Bedelli askerliğin 30 bin TL olduğu yıl yıllık enflasyon yüzde 10.45’ti. Son yıllarda çıkan bedelli ücretlerine şöyle bir göz atalım…

Yani 2011 yılında bedelli askerlik ücreti kalıcı olsaydı, 2012 yılında enflasyon güncellemesine göre rakam 33 bin TL olacaktı. Söz konusu yılda bu ücreti ödeyenler yeni bedelli ücretlerine biraz tepkili. Tabloya bakıldığında ücret olarak en şanslı olanlar 2018 genel seçimleri öncesinde bedelliyi bekleyenler oldu.Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 euro olarak belirlendi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek. MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.