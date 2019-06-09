Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte bedelli askerlik ücreti

Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyen gençler için geçtiğimiz günlerde açıklama gelmiş ve sistemin yürürlüğe girmesinin bayram sonrasına kalacağı açıklanmıştı. Yasanın TBMM gelmesinin ardından gözler bir kez daha yeni askerlik sistemine çevrildi. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik nasıl olacak?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni askerlik sistemi için tarih belli oldu. TBMM, yeni askerlik sistemini 11 Haziran Salı günü görüşecek. Resmi tatilin ardından TBMM 10 Haziran Pazartesi günü açılacak. Salı günü ise TBMM’de partilerin grup toplantıları olacak ve vekillerin büyük bölümü burada olacak. Uzun dönem askerliğin 6 aya düşürülmesi ve bedelli askerlik ile ilgili detayları önümüzdeki günlerde şekillenecek. TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak olan yeni askerlik sistemi kabul edilmesi halinde Başkan Erdoğan’a gönderilecek. Başkan Erdoğan imzalar imzalamaz karar Resmi Gazete’de yayınlanacak. Kararın ardından yeni sisteme geçilecek. Yapılan değerlendirmelere göre yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

6 AYDA BİR ZAM YAPILACAK

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Kanun teklifinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek, askerlik hizmet süresinin er ve erbaşlarda altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Erbaş ve erlerin istekli olanların, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç miktarı ve tahsis oranını Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılır.

Yedek subay adayları dört yıllık veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışı eğitim kurumu mezunu olanlardan seçilecek.

Yedek astsubay adayları iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezun olan adaylardan seçilecek.

ASKERLİK SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.