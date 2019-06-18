Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte yeni askerlik sisteminde son durum

Yeni askerlik sisteminde sona gelindi. 130 bin asker ve ailenin merak ettiği uzun dönem askerliğin kısalmasıyla ilgili yasa tasarısının ilk 2 maddesi mecliste kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin ‘Amaç’ ve ‘Kapsam’ başlıklarını taşıyor. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi ne kadar olacak? İşte merak edilenler…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı. Askerlik süresinin 6 aya düşmesi halinde halihazırda askerlik yapan 130 bin askerin terhis olması söz konusu… Öte yandan bedelli askerlik de gündemde.. Yeni sistem ile ilgili hararetli tartışmalar devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Neden ihtiyaç duyuldu?

Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür.

Türkiye, epeyce bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir.

Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadadır.

Yeni sistemle neler olacak?

Profesyonel askerlik yaygınlaşacak.

Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.

Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.

Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak.

Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.

Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkândır.

CHP’DEN YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP'li Mehmet Ali Çelebi, Genel Kurulu'da görüşmeleri sürdürülen ‘Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulundu. Çelebi, kanunun yasalaşması halinde kışlalardaki yükümlü er ve erbaş sayısının düşeceğini söylediklerini hatırlatarak, “3 ayda bir celp yerine her ay celp uygulaması geliştirildi. Her ay celbin etkisi ne kadar yansıyacak, bununla ilgili bilgi beklentimiz devam ediyor. Birliklerin nicelik olarak sayısını artıracak” diye konuştu.

CHP'li Çelebi, itiraz ettikleri maddelere ilişkin değişiklikler üzerinde çalışıldığını söyleyerek, “Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın. TOKİ konusunda ise sadece 6 ay vatani görevini yapanlar değil tüm sözleşmeli erinden subayına kadar olanlar bundan faydalansın istiyoruz. Şehit ailelerine hibe ev hakkı yok. Bunun da notunu aldılar” dedi.

Görüşmelere bu hafta devam edileceğini de kaydeden CHP'li Çelebi, “Biz burada uzlaşıyla çıkmasından yanayız. Biz burada herhangi bir şekilde yasayı durdurma niyetinde, eğiliminde değiliz. Aynı zamanda yoksul ailelerin çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlanmasını istedik. CHP olarak sadece daha güçlü çıkabilmesine çalışıyoruz” diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

6 AYDA BİR ZAM YAPILACAK

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.