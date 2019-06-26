Yeni dönem başladı! İşte yeni askerlik sistemi ve bedelli askerliğin detayları | Son dakika haberleri…

460 bin saklı, bakaya ve yoklama kaçağına da bir defaya mahsus kurasız bedelli askerlik hakkı getirildi. 1927'da düzenlenen askerlik modeli, 92 yıl sonra değişti.

Lise öğrencileri 22 yaşına, fakülte ve yüksekokul öğrencileri 28 yaşına kadar askerlikten muaf olabilecek.

Lise mezunlarının askerlikleri 3 yıl, mesleki ve teknik lise mezunlarınınki 6 yıl, fakülte ve yüksekokul mezunları ile buralardan ilişiği kesilenlerin ise 2 yıl ertelenecek.

Dört yıldan daha uzun üniversite eğitimi alanlara 2 yıl, yüksek lisansı tamamlayanlar ile yurtdışındaki kurumlardan mezun olanlara bir yıl ek erteleme hakkı tanınacak. Bunlar için de üst sınır 32 yaş olacak.

31 BİN LİRA HER YIL ARTACAK

Erbaş ve erler için hizmet süresi 12 aydan 6 aya indi.

Yedek subaylar ile astçavuş rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne giren yedek astsubaylar 12 ay maaşlı hizmet yapacak.

Üniversite mezunları için kısa dönem askerlik kaldırıldı. Bedelli ise kalıcı oldu.

31 bin lira olan bedel miktarı her yıl memur aylık katsayısı değişikliğine göre artacak.

Celp dönemlerinde Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlü sayısı Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek.

Cumhurbaşkanı askerlik süresini bir katına kadar attırmaya veya yarısına kadar azaltmaya karar verebilecek. Ancak bu süre 6 aydan az olamayacak. Yasa çıktığında silah altında olanlar bedelli başvurusu yapamayacak.

Bedelliye başvurup vazgeçenlere de yeni hak tanınmayacak. Yurtdışında yaşayan ve dövizle askerlik yapma hakkı olanlar da 31 bin lira karşılığı Euro yatırarak askerliğini yapmış sayılacak.

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