Yeni doğmuş bebeğini çöpe atan kadının savunması kan dondurdu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde doğurduğu bebeğini çatı katında halının altına bırakan, öldükten sonra çöpe atan Kader O. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu yargılanan iki çocuk annesi 36 yaşındaki kadın, geçen haziran ayında meydana gelen vahşeti şu sözlerle anlattı:

“ESKİ HALILARIN ÜZERİNE BIRAKTIM”

* Sevgilim benim hamile olduğumu biliyordu. Bana ‘Çocuğu aldır’ dedi. 8 aylık hamileydim, “Niye aldırayım?” dedim. Çocuğu doğurdum ancak diğer çocuklarım görmesin diye çatıda eski halıların üzerine bıraktım. Sabah 8'de doğum yaptım akşam 8'de de kontrole gittiğimde ölmüştü. Ertesi gün de sevdiğim şahıs H.G.'nin evine gittim ama evde yoktu bana gittiğini söylediler.

“AĞZINA HERHANGİ BİR ŞEY KOYMADIM”

* 26 Haziran sabahı çocuğu siyah poşetin içinde evin oradaki çöpün içine koydum. Halıları da atmanın sebebi kirli olmasıydı. Bebeğin ağzına herhangi bir şey koymadım. Bana ait atleti çocuğa sardım.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Kader O.’nun sevgilisi olduğunu iddia ettiği H.G.’nin ifadesinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)