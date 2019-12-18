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Yeni hastaneye 680 bin liralık tadilat!

İnşaatına 2012 yılında başlanan Gebze Fatih Devlet Hastanesi tam 6 yıl sonra 2018’de hizmete girerek hastaları ayakta tedaviye başlanmıştı. İnce işlerinin sürdüğü hastaneyi 2018 yılı kasım ayında su basmasının ardından 680 bin liralık tadilat ihalesinin yapıldığı ortaya çıktı.

Uğur ENÇ / Kocaeli
15:42 -
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Yeni hastaneye 680 bin liralık tadilat!

İstanbul’daki Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin inşaatına 2012 yılında başlandı. Hastane 6 yılda tamamlanabildi ve 11 Haziran 2018'de ayakta hasta kabulüyle faaliyete geçti. İnce işlerinin devam ettiği hastaneyi 2018 yılı kasım ayında su basması üzerine tadilat amacıyla 680 bin liralık tadilat ihalesi yapıldı.

YAKLAŞIK MALİYET İHALENİN 3 KATI

17 Temmuz'da gerçekleştirilen tadilat için hastane yönetimi 1 milyon 771 bin 440 lira yaklaşık maliyet belirledi. Hastanenin tadilat işi 680 bin 700 liraya ihale edildi. Tadilatın hangi bölümlerde ve ne kadar süreceği öğrenilemezken yeni hastane için tadilat yapılması büyük tepki topladı.

 

hastane istanbul
Son güncelleme: 16:03 18.12.2019
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