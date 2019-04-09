Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yeni havaalanı nerede? İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

İstanbul Havaalanı Avrupa Yakası'nda faaliyete geçti. Vatandaşlar ise yeni havalimanına nasıl gidilir araştırmalara başladı. İstanbul'un büyük bir bölümüne uzak bir yerde bulunan İstanbul Havalimanı bundan böyle Atatürk Havaalanı yerine görev alacak. Yeni havalimanına nasıl gidilir?

00:32 -
Haberler Gündem
Yeni havaalanı nerede? İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

İstanbul Havalimanı hizmete başladı. Bundan sonra İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen vatandaş ne kadar ücret ödeyecek? Şehir merkezinden Taksi ile ortalama 190 TL tutuyor. Otomobille 33 TL tutuyor. Otobüs ücretleri ise bölgelere ve semtlere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Yeni havaalanı nerede? İstanbul Havaalanına nasıl gidilir?

İSTANBUL HAVALANINA NASIL GİDİLİR?

İSTANBUL HAVALİMANI NEREDE?

3. Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more