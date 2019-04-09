Yeni havaalanı nerede? İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

İstanbul Havalimanı hizmete başladı. Bundan sonra İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen vatandaş ne kadar ücret ödeyecek? Şehir merkezinden Taksi ile ortalama 190 TL tutuyor. Otomobille 33 TL tutuyor. Otobüs ücretleri ise bölgelere ve semtlere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Yeni havaalanı nerede? İstanbul Havaalanına nasıl gidilir?

İSTANBUL HAVALANINA NASIL GİDİLİR?

İSTANBUL HAVALİMANI NEREDE?

3. Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edildi.