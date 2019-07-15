Yeni Havalimanı’nda bavul skandalı! Saatlerdir bekliyorlar

Akşam saatlerinde, dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı’nda bagaj bantlarında arıza meydana geldi.

Yaşanan arıza yaklaşık bir saat zaman geçmesine rağmen düzeltilemedi. İstanbul Havalimanı’nı kullanan bir yolcu, sosyal medya hesabından yaşanan durumla ilgili bilgi paylaştı.

Nilüfer M. isimli Twitter kullanıcısı bir saattir bagaj bantlarının bozuk olduğunu belirtirken, bagajların elden dağıtılacağının söylendiğini ifade etti.

Gazeteci Büşra Sanay da “Tam 45 dakikadır Yeni Havalimanın'daki bantın başında bavulumun gelmesini bekliyorum ben ve onlarca kişi. 3 kere durdu bant. Açıklama da yok! Ben saat 4'te işte olacağım. Hastası var yaşlısı var ki olmak zorunda değil. İnsanlar isyan etti ya bu nedir Allah aşkına! Sonra bavullar böyle elden geldi. Tabi urfa Antalya Bodrum bavulları arasında herkes bavulunu bulmakta zorlandı. Görevli uzun süre gelmedi. İçerde biri sigara yakınca geldi. Sigara için geldiğini söyledi bant için değil! Rezalet bir akşam!!! 21:45'te bant başındaydık saat 22:20!” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.