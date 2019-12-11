Yeni meslek arabuluculuk: Arabuluculuk nedir? Sistem nasıl işliyor?

Şimdiye kadar hukukçular arasından 15 bin kişi Arabulucu sıfatı kazandı. Milletvekilleri de Arabulucu olmak için yarışıyor. İlk Arabulucu Bülent Arınç oldu. Son sınavda ise AKP Milletvekilleri Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ ile Ramazan Can, Orhan Kırcalı, Yılmaz Tunç, Recep Özel, Ali İhsan Yavuz, Ahmet Aydın ve CHP’li Mahmut Tanal 90 puanın altında kalarak elendi. Eski Bakan Bozdağ 91 puan şartı olan sınavda 72 puan aldı. Ali İhsan Yavuz ise 74 puanda kaldı.

Sınavı kazanamayanlar arasında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da bulunuyor. Adalet Bakanlığının 24 Kasım'da yaptığı ara buluculuk sınavına yaklaşık 30 bin kişi girmişti. Sınavda 91 ve üzerinde puan alan 6 bin kişi başarılı oldu. 2013 yılında yasa ile hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm olarak Arabuluculuk sistemi getirilmişti.

NASIL İŞLİYOR ?

İşçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklarda dava şartı, arabuluculuk kapsamına alındı. Taraflar mahkemeye değil önce arabulucuya başvurmak zorunda. Anlaşmazlık Arabuluculukta çözülemezse taraflar mahkemeye gidebiliyor. 73 adliyede Arabuluculuk büroları kuruldu.

Başvuru sırasında herhangi bir masraf ve harç alınmıyor. Başvurunun yapıldığı veya karşı tarafın bulunduğu yerden arabulucu atanıyor. Arabulucu, karşı tarafı oturuma davet ediyor. Taraflar ilk oturuma katılmak zorundalar. Oturuma gelip, iki saat görüştükten sonra taraflar anlaşamazsa masrafı Bakanlık ödüyor. Dava sonunda taraflara yansıtılıyor. Alacak-verecek anlaşmazlıkları, kiracı-ev sahibi, tazminat, tüketici, marka patent davaları da istenirse Arabulucuya gidebiliyor.