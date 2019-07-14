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Yeni nesil oto yıkama ile temassız, çiziksiz, hızlı ve pırıl pırıl

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yoğun hava kirliliğiyle birlikte oto yıkama konusunu da ayrı bir problem. Yıkama sonrası araçlarda oluşan çizik ise tüm araç sahiplerini korkutuyor. Türkiye’de yeni yaygınlaşmaya başlayan Tek1Makine hem aracınızda çizik bırakmıyor hem de otomobilinizi pırıl pırıl yapıyor.

17:06 -
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Yeni nesil oto yıkama ile temassız, çiziksiz, hızlı ve pırıl pırıl

Tek1Makine ile aracınız temassız ve fırçasız olarak yeni nesil araç yıkama sistemiyle yıkanıyor. Yıkama esnasında kireçten arındırılmış su kullanıldığı için cam ve kaportada herhangi bir su ve kireç lekesi bırakmaz. Araç daha canlı ve parlak bir görünüme sahip olur.

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YIKAMA MALİYETİ ve ÜRÜN DESTEK

A-TDL- 7500 modelinde araç yıkama maliyeti 1.5 ile 2 TL arasında değişiyor. (Elektrik, su ve şampuan)
B-TDL-9000 modelinde ise araç yıkama maliyetiniz 5 ile 7 TL arasında değişmektedir. (Elektrik, su, şampuan ve hızlı cila boya koruma (Uygulanan yoğunluğa göre değişmektedir.)
Tek1Makine yeni nesil araç yıkama sistemi firmalara 2 yıl ürün teknik destek ve yedek parça garantisi veriyor.

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