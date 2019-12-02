Yeni polis üniformalarına MHP’den tepki

İçişleri Bakanlığı talimatıyla havalimanları ve sınır kapılarında görevli pasaport polislerinin üniformaları değiştirildi. Yeni üniformalardaki turkuaz renkli yakalık ve ‘Turkey’ yazısına MHP’den eleştiri geldi.

Yeni üniformaları tenkit eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, şunları söyledi:

“İLKOKUL ÇOCUKLARININ ÖNLÜKLERİ GİBİ”

* Pasaport işlemi yapan polisin kıyafeti değişmiş. O mavi yakalıklar polisimizin üniformasını basitleştirmiş. Bir zamanlar ilkokul çocuklarının önlüklerinin üzerine taktığı yakalık gibi garip bir şeyi, polisin üniformasına kim yakıştırmış merak ediyorum’.

“NİYE TÜRKİYE DEĞİL DE TURKEY”

* Üniformalardaki başka bir sorun da pasaport polisinin göğsünde yazan ‘Turkey' kelimesi… O memur pasaport kontrolünü Türkiye'ye giriş noktasında yapmıyor mu ? Öyleyse neden Türkçe yazmıyoruz. Neden ikinci anlamı bulunan ‘turkey’ kelimesinin yerine ‘Türkiye’yi kullanmıyoruz?