Yeni Zelanda’daki saldırıda şarjör detayı! Saldırgan azılı Türk düşmanı çıktı!

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan vahşi saldırıda 49 kişi can verdi. Saldırıyla ilgili 3'ü erkek 4 kişi gözaltına alınırken, saldırıyı iki yıldır planladığını duyuran, saldırganlardan Brenton Tarrant’ın olay anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı görüntüler de ortaya çıktı.

ŞARŞÖR ÜZERİNDEKİ YAZILAR

Üç Türk vatandaşının da yaralandığını saldırıda kullanılan silahların üzerindeki yazılar da dikkat çekti. Saldırganın kapatılan twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda; silah ve mühimmatların üzerine ‘Müslümanlara özellikle de Osmanlı’ya karşı savaşan' kişilerin isimlerini yazdığı görüldü.

AZILI BİR TÜRK DÜŞMANI!

Brenton Tarrant’ın kullandığı şarjörlerin birisinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç ifadesi dikkat çekti.

1389’da Osmanlılarla Sırplar arasında yaşanan 1. Kosova savaşında Osmanlı Padişahı Sultan I. Murad’ı sırtından hançerleyerek şehit eden Obiliç, ülkesi Sırbistan’da Osmanlı/Türk nefretinin simgesi olarak biliniyor.