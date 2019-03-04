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Yenikapı-Hacıosman metro seferleri durdu | Son dakika

Yenikapı-Hacıosman arasında ulaşımı sağlayan metronun, Sanayi-Şişli durakları arasında seferler durdu. Gerekçe olarak, 'enerji kesintisi' yaşandığı söylenirken, yolcuların tümünün istasyonlardan tahliye edilmesi istendi.

Sozcu.com.tr
10:16 -
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan enerji kesilmesi sebebiyle yolcular dışarı çıkartıldı. Seferlerin ne zaman normale döneceği hakkında bir açıklama henüz yapılmadı.

Metroya inen merdivenlerin güvenlik şeritleriyle kapatılması dikkat çekerken, görevliler istasyonların tamamen boşaltılmasını istedi.

İBB, yaşanan arıza sebebiyle vatandaşlar için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi sağladıklarını belirtti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada da şöyle denildi;

 

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Son güncelleme: android-time 10:47 04.03.2019
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