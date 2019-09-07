Yenikapı’daki araç sergisi açık hava müzesine döndü!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda halka göstereceğini söylemişti.
Sözünü tuttu. İBB'ye ait yüzlerce araç, Perşembe gecesinden itibaren, “Bu daha başlangıç” denilerek Yenikapı'ya getirilmeye başlandı.
SERGİDE ÜÇÜNCÜ GÜN
Yenikapı’da sergilenmeye başlanan “ihtiyaç fazlası kiralık araç sergisi” üçüncü gününe girdi.
Üçüncü günde de park alanına araç sevkiyatı sürüyor.
Sergide; aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu yaklaşık 600 araç bulunuyor.
VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK
Haftasonunu fırsat bilen yüzlerce vatandaş da sergiyi ziyaret etmeye başladı.
Kimi selfie çekti kimi ise araçları uzun uzun inceledi.