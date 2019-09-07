Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yenikapı’daki araç sergisi açık hava müzesine döndü!

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, Yenikapı'da düzenlenen 'israf sergisi' üçüncü gününe girdi. Haftasonunu fırsat bilen yüzlerce vatandaş da sergiyi ziyaret etmeye başladı. Kimi selfie çekti kimi ise araçları uzun uzun inceledi.

Fatma VURGUN
13:52 -
Haberler Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda halka göstereceğini söylemişti.

FOTO:SÖZCÜ

Sözünü tuttu. İBB'ye ait yüzlerce araç, Perşembe gecesinden itibaren, “Bu daha başlangıç” denilerek Yenikapı'ya getirilmeye başlandı.

FOTO:SÖZCÜ

SERGİDE ÜÇÜNCÜ GÜN

Yenikapı’da sergilenmeye başlanan “ihtiyaç fazlası kiralık araç sergisi” üçüncü gününe girdi.

FOTO:SÖZCÜ

Üçüncü günde de park alanına araç sevkiyatı sürüyor.

FOTO:SÖZCÜ

Sergide; aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu yaklaşık 600 araç bulunuyor.

FOTO:SÖZCÜ

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Haftasonunu fırsat bilen yüzlerce vatandaş da sergiyi ziyaret etmeye başladı.

FOTO:SÖZCÜ

Kimi selfie çekti kimi ise araçları uzun uzun inceledi.

İLGİLİ HABERTürkiye buna kilitlendi... 8 Eylül 2019 'İstanbul' polemiğiTürkiye buna kilitlendi... 8 Eylül 2019 'İstanbul' polemiğiİLGİLİ HABERYalova Belediye Başkanı Salman Yenikapı'yı ziyaret etti: Ben de aracımı iade ettimYalova Belediye Başkanı Salman Yenikapı'yı ziyaret etti: Ben de aracımı iade ettim
Son güncelleme: android-time 14:06 07.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more