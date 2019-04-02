Yenişemediler, muhtarları kura belirleyecek

Bursa İznik’te 918 seçmenin bulunduğu Çakırca köyün de mevcut muhtar Zeki Bayrak, rakibi eski muhtar Emin Akın ile yarıştı. Bayrak ve Akın 403’er oy aldı. İtirazlar üzerine sandık görevlileri, oyları tam 2 kez saydı ancak sonuç yine değişmedi. Çakırca köyünün muhtarı kura ile belirlenecek.

KIRINTI KÖYÜNDE DE KURA ÇEKİLECEK

Kırıntı köyünde de muhtar oylarında beraberlik yaşandı. 138 seçmenin bulunduğu köyde mevcut muhtar Hüseyin Demir, aynı köyden Mahmut Demirtaş ile yarıştı. Demir ve Demirtaş 65’er oy aldı. Burada da itirazlar yükseldi sandık görevlileri adayların oyları 4 kez saydı. Sonuç yine değişmedi.

YA YAZI TURA YA DA KİBRİT ÇÖPÜ ÇEKİLECEK

Çakırca köyü muhtarı Zeki Bayrak, “İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itirazda sonuç yine aynı çıkarsa seçim kurulu başkanı huzurunda ya yazı tura, ya kısa uzun kibrit ya da torbadan çekilecek isim kazananı belirleyecek” dedi.