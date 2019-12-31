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Yer: Antakya… Film izler gibi izlediler

Gelişen teknolojiyle birlikte gerileyen insanlık... Hatay'ın Antakya ilçesinde bir insanın yaşamla-ölüm arasında kaldığı anlarda yardımseverliğimizle övünen bir millet olarak gösterdiğimiz davranış, 'ne hale geldik' sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen ve akıntıya kapılarak sürüklenen Fatma O. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu anlarda ise köprünün üstündeki kalabalık cep telefonlarıyla kayıttaydı.

13:33 -
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Kent merkezinde Asi Nehri'ne baktığı sırada dengesini kaybederek suya düşen Fatma O., akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri genç kadını kurtardı.

FOTO: İHA

Halat yardımıyla nehirden çıkarılan kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

FOTO: İHA

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

FOTO: İHA

“TELEFONLA FİLM ÇEKİN”

Olay sırasında cep telefonu kameralarıyla çekim yapan meraklı kalabalığa ise bir polis “telefonla film çekin” diye tepki gösterdi. (İHA)

 

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Son güncelleme: 13:46 31.12.2019
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