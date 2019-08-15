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Yer: İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü

Topkapı Pazartekke tramvay durağında, tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı.

22:59 -
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Kaza, saat 21.15 sıralarında Fatih Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen çevik kuvvet taşıyan polis aracı ile yolun diğer tarafına geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı.

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Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1’i çocuk ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 23:10 15.08.2019
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