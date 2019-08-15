Yer: İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 21.15 sıralarında Fatih Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen çevik kuvvet taşıyan polis aracı ile yolun diğer tarafına geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı.

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Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1’i çocuk ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA