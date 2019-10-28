Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

 ‘Yere tükürme’ diyene ölümüne dayak; araya giren kadına yumruk

Esenyurt'ta yola tükürenlere tepki gösteren kişi, feci şekilde dövüldü. Saldırganlardan biri araya girmek isteyen kadına da yumruk atarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

17:28 -
Haberler Gündem

Esenyurt’taki olay geçtiğimiz  salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında beklediği sırada yoldan geçen gruptaki bir kişinin yere tükürmesi üzerine uyarıda bulunan Birol Ş. (52) saldırıya uğradı. Birol Ş. yere tüküren kişiye, “Evde de yere tükürüyor musun?” deyince feci şekilde dövülmeye başlandı. 7 kişi olduğu belirtilen saldırganları mahalle sakinleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada bir kadın da  saldırıya engel olmaya çalıştı. Ancak gruptakilerden biri, kadına da yumruk attı. Birol Ş.’yi döven saldırganlar uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çevredekiler dayak yiyen adama yardım etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Yere tüküren kişiyi uyardığı için dayak yediği belirtilen Birol Ş. ve kadının “mahallenin gençleri” diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan  Birol Ş.’nin feci şekilde dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın yanına gelen gruptakiler yumruklarla saldırıyor. Bu sırada orada olan bir kişiler kavgayı ayırmaya çalışıyor ancak şüpheliler araya girmek isteyenleri uzaklaştırıyor. Yoldan geçen bir kadın da adamın darp edilmesini önlemek için araya girmeye çalışıyor. Birol Ş.’nin önüne geçip, kollarını açarak, şehir eşkıyalarını uzaklaştırmaya çalışan kadına saldırganlardan biri yumruk atıyor. DHA

Darp Esenyurt Kadın Polis salı
Son güncelleme: 17:36 28.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more