Yerel gazetelerden ortak feryat: Bize sahip çıkın

Anadolu'da var olma mücadelesi veren yerel basın, Elazığ’da anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı. Kentte yayın yapan 4 gazete, yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkat çekmek için tek manşetle çıktı. Yerel Basınına Sahip Çık Elazığ deklarasyonu ile yayınlanan manşette gazeteler, “Seni kör, sağır dilsiz bırakmak isteyenlere karşı yerel gazetelerine, televizyonlarına, radyolarına ve haber sitelerine sahip çık Elazığ” dedi.

“SATIŞ GELİRLERİ GAZETELERİ AYAKTA TUTABİLECEK DURUMDA DEĞİL”

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem gazetelerin ortak manşetle çıkmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, maliyetlerin artıp gelirlerin ise azaldığına dikkat çekti. Erdem, “Yıllardır giderek artan sıkıntılar 2018 Temmuz ayından itibaren döviz kurlarındaki artış nedeni ile had safhaya çıkmıştır. Ülkemizde bulunan kağıt fabrikalarının özelleştirilmesi ve özelleştirilen fabrikaların üretim yapmamaları nedeni ile kağıtta dışa bağımlı bir hale gelinmiştir. Bu nedenle maliyetler son bir yılda üçe katlanmıştır. Maliyetler artarken gazete gelirleri ise hızla düşmüştür” diye konuştu.

“YEREL MEDYANA SAHİP ÇIK ELAZIĞ”

Elazığlılara yerel medyasına sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulunan Erdem, “İlimizdeki 4 yerel gazetenin özellikle son bir yıl içinde ekonomik sorunlar nedeni ile bazı aylar tek bir resmi ilan almadan ayakta durmaya çalışmaları mesleklerine duydukları sevgi ve istihdam ettikleri personelleri ve bunların ailelerine karşı sorumluluk duygularından başka bir şeyle izah edilemez. Sonuç olarak tüm kamuoyuna duyuruyoruz ki, Elazığ yerel basını sıkılmış tek yumruk halindedir ve devlet ihale yasasını delerek yok olma noktasına getirenler hukuksal mücadelemiz ile bunun bedelini ödeyeceklerdir. Seni kör, sağır dilsiz bırakmak isteyenlere karşı yerel gazetelerine, televizyonlarına, radyolarına, ve haber sitelerine sahip çık Elazığ” dedi.