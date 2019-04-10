Seçim sonuçları: Şehir şehir yerel seçim sonuçlarına göre kazanan isimler! İşte yerel seçim sonuçları…

Yerel seçimlerin tamamlanmasının üzeriden 10 gün geçmesine rağmen yerel seçim sonuçlarına dair detaylar hala merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da hala sonuç kesinleşmedi, diğer bazı illerde de partilerin itirazları gündeme geliyor. İşte yerel seçim sonuçlarına göre son durum…



31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçim sonuçlarına göre liste aşağıdaki gibi şekillendi…

İMAMOĞLU'NA SEÇİM İPTAL SORUSU

İmamoğlu'na İstanbul'da seçimlerin iptali için yapılan başvurunun sorulması üzerine İmamoğlu şöyle konuştu;

“Biz şüphe duyduğumuz konuları aktarmıştık. Tek yaptığımız şey maksimum duyarlı bir seçim yapmak. Niçin suçluyu ararken aynaya bakmamışlar anlamış değilim. Biz burada sıfır tereddütle verdiğimiz mücadeleyi ben biliyorum, Allah Allah böyle de bir şey olur mu diyorum. Vatandaşımız gelmiştir oyunu atmıştır, tutanağa geçirilmiştir. Tutanağı tutan onlar kaybettik diye didik didik eden onlar. Vatana millete hesap veremezler. 3-5 acemi kendi koltuğunu kaybetmek korkusunda olanlara tecrübeli olanların uyarıda bulunmasını tavsiye ederim. 145 yıldır bu demokrasi için mücadele ediyoruz ama çok büyük hataları bu millet kaldırmaz. Bu seçimin sonucu belli, sokak da kabul etmiş durumda. Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan ya. Mızıkçı hakem gibi bana ne bana ne der durur. VAR sistemi kabul etti, hakem golü küybetti her iki takımın taraftarı da alkışlıyor. Ortada bir iki kişi olmaz olmaz diye mızıklıyor.”

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI