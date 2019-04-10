Seçim sonuçları: Şehir şehir yerel seçim sonuçlarına göre kazanan isimler! İşte yerel seçim sonuçları…

Yerel seçimlerin tamamlanmasının üzeriden 10 gün geçmesine rağmen yerel seçim sonuçlarına dair detaylar hala merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da hala sonuç kesinleşmedi, diğer bazı illerde de partilerin itirazları gündeme geliyor. İşte yerel seçim sonuçlarına göre son durum…
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Yerel seçim sonuçlarına göre liste aşağıdaki gibi şekillendi…
İmamoğlu'na İstanbul'da seçimlerin iptali için yapılan başvurunun sorulması üzerine İmamoğlu şöyle konuştu;
“Biz şüphe duyduğumuz konuları aktarmıştık. Tek yaptığımız şey maksimum duyarlı bir seçim yapmak. Niçin suçluyu ararken aynaya bakmamışlar anlamış değilim. Biz burada sıfır tereddütle verdiğimiz mücadeleyi ben biliyorum, Allah Allah böyle de bir şey olur mu diyorum. Vatandaşımız gelmiştir oyunu atmıştır, tutanağa geçirilmiştir. Tutanağı tutan onlar kaybettik diye didik didik eden onlar. Vatana millete hesap veremezler. 3-5 acemi kendi koltuğunu kaybetmek korkusunda olanlara tecrübeli olanların uyarıda bulunmasını tavsiye ederim. 145 yıldır bu demokrasi için mücadele ediyoruz ama çok büyük hataları bu millet kaldırmaz. Bu seçimin sonucu belli, sokak da kabul etmiş durumda. Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan ya. Mızıkçı hakem gibi bana ne bana ne der durur. VAR sistemi kabul etti, hakem golü küybetti her iki takımın taraftarı da alkışlıyor. Ortada bir iki kişi olmaz olmaz diye mızıklıyor.”
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|4.171.118
|% 48,80
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|4.149.656
|% 48,55
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|103.300
|% 1,21
|DSP
|30.817
|% 0,36
|BTP
|27.238
|% 0,32
|DP
|22.544
|% 0,26
|Vatan Partisi
|17.377
|% 0,20
|TKP
|10.492
|% 0,12
|ÖZGE AKMAN
|2.437
|% 0,03
|DOĞAN DUMAN
|2.005
|% 0,02
|AYSEL TEKEREK
|1.520
|% 0,02
|LÜTFÜ YILMAZ
|905
|% 0,01
|MEHMET YILDIZ
|661
|% 0,01
|MUHAMMET ALİ CANCA
|578
|% 0,01
|VEDAT ÖZTÜRK
|550
|% 0,01
|HÜSEYİN KARABULUT
|526
|% 0,01
|AHMET ÇÖRDÜK
|525
|% 0,01
|MEHMET CELAL BAYKARA
|452
|% 0,01
|GÜLDES ÖNKOYUN
|444
|% 0,01
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|418
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|393
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|332
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|331
|% 0,00
|HALEF ALP
|329
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|328
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|303
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|287
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|286
|% 0,00
|BURHAN EROL
|270
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|256
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|206
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|190
|% 0,00