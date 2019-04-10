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Seçim sonuçları: Şehir şehir yerel seçim sonuçlarına göre kazanan isimler! İşte yerel seçim sonuçları…

Yerel seçim sonuçları açıklandı ve birçok şehrin yeni belediye başkanı belli oldu. Yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'da hangi parti kazandı sorusu henüz cevap bulmadı? Yerel seçim sonuçlarına göre hangi şehirde hangi parti önde götürüyor? Hangi şehri hangi parti kazandı? İşte illere göre kazanan adayların listesi...

11:21 -
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Seçim sonuçları: Şehir şehir yerel seçim sonuçlarına göre kazanan isimler! İşte yerel seçim sonuçları…

Yerel seçimlerin tamamlanmasının üzeriden 10 gün geçmesine rağmen yerel seçim sonuçlarına dair detaylar hala merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da hala sonuç kesinleşmedi, diğer bazı illerde de partilerin itirazları gündeme geliyor. İşte yerel seçim sonuçlarına göre son durum…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçim sonuçlarına göre liste aşağıdaki gibi şekillendi…

İMAMOĞLU'NA SEÇİM İPTAL SORUSU

İmamoğlu'na İstanbul'da seçimlerin iptali için yapılan başvurunun sorulması üzerine İmamoğlu şöyle konuştu;

“Biz şüphe duyduğumuz konuları aktarmıştık. Tek yaptığımız şey maksimum duyarlı bir seçim yapmak. Niçin suçluyu ararken aynaya bakmamışlar anlamış değilim. Biz burada sıfır tereddütle verdiğimiz mücadeleyi ben biliyorum, Allah Allah böyle de bir şey olur mu diyorum. Vatandaşımız gelmiştir oyunu atmıştır, tutanağa geçirilmiştir. Tutanağı tutan onlar kaybettik diye didik didik eden onlar. Vatana millete hesap veremezler. 3-5 acemi kendi koltuğunu kaybetmek korkusunda olanlara tecrübeli olanların uyarıda bulunmasını tavsiye ederim. 145 yıldır bu demokrasi için mücadele ediyoruz ama çok büyük hataları bu millet kaldırmaz. Bu seçimin sonucu belli, sokak da kabul etmiş durumda. Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan ya. Mızıkçı hakem gibi bana ne bana ne der durur. VAR sistemi kabul etti, hakem golü küybetti her iki takımın taraftarı da alkışlıyor. Ortada bir iki kişi olmaz olmaz diye mızıklıyor.”

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.171.118 % 48,80
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.149.656 % 48,55
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 103.300 % 1,21
DSP DSP 30.817 % 0,36
BTP BTP 27.238 % 0,32
DP DP 22.544 % 0,26
Vatan Partisi Vatan Partisi 17.377 % 0,20
TKP TKP 10.492 % 0,12
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 2.437 % 0,03
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2.005 % 0,02
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1.520 % 0,02
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 905 % 0,01
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 661 % 0,01
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 578 % 0,01
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 550 % 0,01
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 526 % 0,01
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 525 % 0,01
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 452 % 0,01
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 444 % 0,01
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 418 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 393 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 332 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 331 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 329 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 328 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 303 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 287 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 286 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 270 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 256 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 206 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 190 % 0,00
Son güncelleme: android-time 11:51 10.04.2019
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