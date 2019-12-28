Yerli elektrikli otomobilin fabrikası nerede olacak? Yerli otomobil nerede üretilecek?

Yerli otomobilin gündemin ilk sırasında yer almasıyla beraber yerli otomobil nerede üretilecek sorusu da merak konusu oluyor. Yerli otomobil üretim tesisi açıklamalara göre Bursa'da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dâhil pek çok devlet desteği sağlanacak.

YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtımda yaptığı açıklamada; Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğunuzu hep dile getiririz. Ülkemizi 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1.5 milyonun üzerinde bir otomotiv üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık. Girişimde bulunduk. Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için de bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu hayaline gönül veren babayiğitler ortaya çıktı. Otomobilimiz, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki TSK’ya arazide inşa edilecek fabrikada üretilecek.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI BELLİ Mİ?

Yeli otomobil ismi ve fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor.

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürkan Karakaş: Şu anın tarifi yok. Çok heyecanlıyız. Ben, bütün arkadaşlarım sabaha kadar uyuyamadık. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasından kastımızın ne olduğunu izah etmek istiyoruz. Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Oyunun kuralları değişiyor, yeniden yazılıyor. Artık büyükler değil başarılı olan, teknolojik olan, müşteriyi merkeze alan kazanacak. Neden? Müşterilerin beklentileri değişmekte. Cep telefonunun başına gelen, otomobilin de başına gelecek.