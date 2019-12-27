Yerli otomobil ne zaman tanıtılacak? Fiyatı ve fabrikası belli oldu mu?

Yerli otomobile dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Yerli otomobil üretim tesisi, Bursa’da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dâhil pek çok devlet desteği sağlanacak.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Elektrikli yerli otomobil, Bursa'da kurulacak tesiste üretilecek. Tesiste, 300'ü nitelikli personel olmak üzere 4323 kişi istihdam edilecek. Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor.

DEVLET 30 BİN OTOMOBİL ALACAK

TOGG'un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

DEVLET TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEKLER ŞUNLAR:

Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi.