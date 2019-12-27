Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Elektrikli yerli otomobil, Bursa’da kurulacak tesiste üretilecek. TOGG’un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Peki yerli otomobilin adı ne? Yeni yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak belli mi?

YERLİ OTOMOBİLİN ADI NE?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo’su Gürcan Karakaş Gebze’deki lansmanda marka isimlendirmesi ile ilgili olarak ”Bu markanın isimlendirme ve adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. Bunu yaparken hedef pazarlarımızla testlerimizi yaparak ilerleyeceğiz” dedi.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI BELLİ Mİ?

Yeli otomobil ismi ve fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor.