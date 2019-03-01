Yeşilay haftası ne zaman? Yeşilay haftası ile ilgili şiirler…

Yeşilay haftası, her sene olduğu gibi 1-7 Mart arasında kutlanıyor. Toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını engellemek için bilinçlendirme etkinliklerinin yapıldığı haftada öğrenciler okullarında Yeşilay haftası ile ilgili resimler ve şiirler ile bu çalışmalara katılıyor. Yeşilay haftası için şiirler arayan öğrenciler için haberimizin içerisinde 2 kıtalık, 4 kıtalık Yeşilay şiirleri bulunuyor.

YEŞİLAY HAFTASI

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart’ın ilk haftası, 1-7 Mart’ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası’nda alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır. Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır.

YEŞİLAY ŞİİRLERİ

”İçki öldürür,

Kumar Söndürür,

”Cennet gibi evini Viraneye döndürür.

Ya sigara nasıldır?”Parasını el alır,

Dumanını yel alır,”Hem çevreyi kirletir

Zehiri içene kalır.

Bunlara yaklaşmayalım.

Uzak yerde duralım.

Para, zaman, gücümüzü

İyi şeylere harcayalım.

BAYRAM YELEN

YEŞİLAY

Sigaranın dumanından,İçkilerin zararından,Uyuşturan zehirlerden,İnsanları sen korursun.

Sakatlığa sebep olanÖlüme kadar ulaşanSarhoşların kazasından,İnsanları sen korursun.

Yeşilaylı bayraklarınÜstümüzde dalgalansın.Sağlık dolu rüzgarlarınEksilmeden esip dursun.

Kıymet ÖZDEMİR

Sağlığa Zarar

Sigara, içki ve kumar,Hepsi sağlığa zarar.Kendini, keseni düşün,İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar,Gençliğini tüm yıkar.Aileni, kendini düşün;İnsan, iki kez mi doğar?

Kâzım SAYMALI

YEŞİLAY HAFTASI

Yeşil temiz bir hilalYepyeni doğmuş gibi.Ak bir bayrak üstüneGelip de konmuş gibi.Bu bayrağın vatanı,İnananların kalbi,Yeşilay'ın altındaHepsi kaynaşmış gibi.İçkinin baş düşmanı,Bu yeşilaycılardır.Savaşları durmadan,Sürüp gider yıllardır.

İ. Hakkı TALAS

KURTULUŞ

Sigaradan tavanları sararmışCam buğulu, görünmüyor kim varmış.Tutulanlar kurtulmayı ararmış.Kurtulursun Yeşilay'ı dinlersen.

Bıraktın mı eve ekmek parası?Geçer mi hiç bu yuvanın yarası?Sarhoşlardır toplumun yüzkarası.Kurtulursun Yeşilay'ı dinlersen…

İçki birçok felakete yol açar.Bir değil de binler çeşit dert açar.Aklı olan bu zehirden tez kaçar.Kurtulursun Yeşilay'ı dinlersen.

YEŞİLAY

İçki, kumar tutkusu,İnsanları mahvederYeşilay buna karşıSürekli savaş eder.

Gönüllü bekçisidir.İnsani değerlerin.Onun mutluluğudur,Mutluluğu fertlerin

Yardımcı olmalıyız,Biz bu sosyal kurumaKarakterli bir gençlik,Kazandırır yurduma

YEŞİLAY

Geldi yine bak Yeşilay Haftasıİçki düşmanlarının yüzü güldüDolup boşalırken bu şerbet tasıİnsanların yüzlerine kan geldi

İçki yerine süt, ayran içmeliBol bol üzüm, elma, armut yemeliBunlar sağlık kaynağı bilinmeliSüt içenlerin tümüne can geldi

İçki evleri temelinden yıkarİnsanı birbirine düşman ederKişi bilincini yok edip giderBol meyve yiyenlere derman geldiEtem Ütük

YEŞİLAYCI

Kaptırma kendini eğri yollara,

Ömrünce iyiyi, güzeli ara

Önce sağlığına, sonra kesene

Her adım başında takılır çelme.

Elbet zararlıdır sigara, içki

Sonunda pişmandır içenler belki

Türlü felaketler içinden doğar

Onun kadar büyük bir düşman mı var?

Ben Yeşilaycıyım övünmek hakkım

Başımda sapasağlam duruyor aklım

B.G. Şavlı

YEŞİLAY

Düşmanların içindeİçki en korkunç olanı!Bin dokuz yüz yirmideYeşilay Derneği'niKurmuştur Mazhar Osman.

Zehir çabuk öldürür,İçkiler yavaş yavaş.Kimi zehir öldürür,Kimi gözden döker yaş.Sofrada tek içkiyeYer ayırma arkadaş!

M.Necati ÖNGAY